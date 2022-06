Concita De Gregorio, fucilata a Giletti: "Lui a Mosca? Come...", qui esplode La7

06 giugno 2022 a

Non si placa la polemica sulla conduzione di Non è l'Arena da Mosca. Massimo Giletti ha presentato la puntata di domenica 5 giugno direttamente dalla Piazza Rossa, scatenando la bufera. A lanciare una frecciata prima dell'arrivo di Giletti, Concita De Gregorio. La conduttrice di In Onda in tandem con David Parenzo ha introdotto la trasmissione e lo ha fatto con parole assolutamente taglienti.

Parenzo ha infatti dato la linea a Non è l’Arena: "Subito dopo di noi c’è una puntata evento di Massimo Giletti. Eccezionalmente trasmette in diretta dalla Piazza Rossa di Mosca. Quindi un grande evento televisivo". A intervenire la De Gregorio che lo ha interrotto: "Come naturale corollario di tutto quello che abbiamo detto finora".

Una vera e propria stoccata, visto che poco prima si parlava dell'indagine del Copasir sulla rete italiana vicina a Vladimir Putin. Lo stesso Parenzo ha notato la battuta al vetriolo, tanto da costringerlo a smentire: "Beh no, anzi è un bel colpo giornalistico trasmettere da Mosca". Insomma, Non è l'Arena in Russia non ha sollevato parecchio clamore solo fuori dalla rete, visto che su La7, tra colleghi, è andato in onda di molto peggio. La reazione di Giletti? Nessuna: il giornalista, anche di fronte agli ospiti più critici, ha difeso la sua scelta.

