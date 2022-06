Non è l'Arena, Eveline Dellai: "In quella camera da letto a Dubai...", il racconto che sconvolge Giletti

20 giugno 2022 a

a

a

"Le notti a Dubai? Un bordello a cielo aperto". Parola di Eveline Dellai. La star dell'eros italiana (che ora vive nella Repubblica Ceca), ospite dell'ultima puntata di Non è l'arena ha raccontato a Massimo Giletti e ai suoi telespettatori di La7 la stretta relazione tra eros e potere nella capitale degli Emirati Arabi. "Io non ho mai partecipato, ma è uno schifo", risponde la Dellai a Giletti che le ha chiesto conto di uomini d'affari di ogni parte del mondo che pagano per una notte di effusioni spinte.

"Ecco cosa le scriveva il premier di nascosto". Eveline, scandalo sessuale internazionale: la 26enne italiana che fa tremare l'Europa

"Per la prima volta mi ha portato a Dubai un amico, ero piccola, una ragazzina. Mi piaceva tantissimo", dice Eveline, "ora Dubai è un grande bordello a cielo aperto. Fanno finta di no, ma è un bordello". L'attrice conferma quando Giletti parla di pratiche di gruppo nella camere delle lussuose suite di Dubai. "Pagano e via", puntualizza la Dellai.

Eveline Dellai a Non è l'Arena, qui il video

"Ma lei col sesso...": la domanda (troppo intima) di Giletti sui titoli di coda, imbarazzo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.