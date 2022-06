Federico Rampini sbotta contro gli ospiti: "Balle", Veronica Gentili sconvolta

20 giugno 2022 a

Federico Rampini si scaglia contro l'Italia. Ospite di Controcorrente, il programma di Rete 4 in onda lunedì 20 giugno, il giornalista bacchetta il governo. Il motivo? Ancora una volta la guerra in Ucraina. "L'Italia ha già promesso poche armi per non dare fastidio a nessuno dei tanti cosiddetti pacifisti, ma delle armi fornite ne ha date così poche che siamo dietro all'Estonia e alla Lettonia, i cui abitanti sono meno di Milano".

Da qui lo sfogo che spiazza tutti, Veronica Gentili compresa: "Sono balle, state discutendo di cose che non esistono. L'Italia dovrebbe avere il coraggio di dire: 'Sto dalla parte di Putin', perché diamo con il gas miliardi e miliardi alla Russia mentre agli ucraini non stiamo dando niente". Ma la firma del Corriere della Sera se la prende anche con gli Stati Uniti, che farebbero ben poco per Kiev.

Qualche giorno fa Rampini aveva messo in guardia su un altro pericolo: Xi Jinping. "Il pericolo del futuro in questi settori - commentava in riferimento all'economia - si chiama Cina. Possiamo renderci gradualmente meno dipendenti dalla Russia, ma potremmo scoprire di essere finiti nell’abbraccio mortale con Pechino che ad esempio nel settore del litio, fondamentale per le batterie delle auto elettriche, ha un semi monopolio globale".

