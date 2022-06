Otto e mezzo, "vietato l'aborto? Questa è democrazia". La Gruber si infuria

24 giugno 2022 a

Si parla della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha vietato l'aborto e Francesco Borgonovo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 24 giugno, commenta: "Decisione assolutamente democratica, non c'entra nulla la morale e nulla la religione. Si tratta di una questione di democrazia. Semplificando, la Corte dice che ogni Stato deve decidere attraverso il voto. Si chiama democrazia. I diritti delle donne non sono in pericolo. E non c'entra nulla con l'Italia", sottolinea il giornalista.

Una dichiarazione che fa infuriare la conduttrice: "Qui c'è il diritto inviolabile delle donne sul proprio corpo, questa è democrazia". Borgonovo insiste: "Ad essere precisi poi nella sentenza non c'è scritto che è vietato". La Gruber ricorda dunque la condanna di Boris Johnson di questa sentenza.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha cancellato la storica sentenza "Roe v. Wade" che per quasi 50 anni ha costituito la base giurisprudenziale per garantire negli Usa il diritto all'aborto su scala nazionale. "La Costituzione non garantisce un diritto all’aborto", si legge nella sentenza appoggiata dalla maggioranza conservatrice della Corte che ribadisce che "l'autorità di regolare l’aborto torna al popolo e ai rappresentanti eletti", vale a dire autorizza gli Stati alla possibilità di vietarlo.

