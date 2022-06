L'Aria Che tira, Elisabetta Gardini asfalta la Morani: vergognoso attacco alla Meloni

24 giugno 2022 a

Scontro durissimo a L'Aria Che tira su La7 tra Alessia Morani del Pd ed Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia. La parlamentare dem ha messo subito nel mirino la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Ancora una volta la Meloni è finita sotto il fuoco dell'odio di sinistra per il suo comizio in Spagna a una convention di Vox in cui ha espresso di fatto tutti i principi politici fondamentali sui cui si basano le battaglie politiche del suo partito e della sua area politica. Apriti cielo.

La Morani non ha perso occasione per attaccarla: "Quella che la Meloni chiama lobby LGBT non esiste, sono semplicemente persone che chiedono dei diritti e che hanno il diritto di averli. Perché la Meloni è sempre carica d'ira?". Parole durissime che ancora una volta riaccendono lo scontro tra il Pd e la Fratelli d'Italia. Gli ultimi risultati alle amministrative che hanno rilanciato proprio il partito di Giorgia Meloni, hanno fatto scattare l'allarme al Nazareno.

I dem infatti si sono subito impegnati per mettere subito sotto accusa la Meloni, colpevole a loro dire, di essere stata troppo dura nei toni nel corso del suo discorso. E così la Gardini ha immediatamente replicato alle accuse della Morani in modo netto e chiaro: "Trovo scandaloso che ci siano donne che attaccano l'unica leader donna che abbiamo, indecente questo modo di attaccarla. Non ho parole. Ecco la differenza tra Giorgia e queste persone che la attaccano è che lei parla al cuore della gente. Ha semplicemente fatto un comizio politico e di fatto in tutti i comizi alla fine c'è una parte in crescendo e per attaccarla hanno usato solo quella parte lì".

