Ivanka Trump, "quando a scuola ti portarono ad abortire...": lo sfregio dell'ex amica

Nei giorni in cui gli Stati Uniti discutono sull'aborto, arriva un tweet che crea parecchio clamore. A scriverlo è Lauren Santo Domingo, all'epoca amica della figlia dell'ex presidente Donald Trump. Qui la donna svela: "Ivanka Trump, sei particolarmente silenziosa, oggi. Le tue amiche di scuola che ti portarono ad abortire, però, non lo sono". Il cinguettio, successivamente cancellato, arriva proprio dopo la sentenza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato la sentenza che garantiva a livello federale il diritto all'aborto.

Inutile dire che la 46enne oggi imprenditrice è stata subito sommersa di insulti. Neppure gli elettori contro Trump sono riusciti a difenderla. Che quanto detto dalla Santo Domingo sia vero non è dato sapersi. Ivanka infatti ha sempre detto di essere a favore della vita.

"Rispetto tutte le posizioni, su un tema così personale e sensibile - erano state le sue parole risalenti al 2020 - ma sono anche madre di tre figli, e l'esserlo ha influito in modo profondo su di me e sulle mie posizioni in merito. Sono pro life e non penso di dovermi scusare per questo". Ora però la Trump ha preferito non replicare a quanto scritto dalla sua ex amica.

