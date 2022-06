L'aria che tira, cannonata di Sorbillo a Briatore: "Chi sono i suoi clienti"

28 giugno 2022 a

a

a

“Flavio Briatore ha lanciato una provocazione, ma dietro ogni pizzeria c’è un progetto. Il nostro è popolare, basato su una pizza per tutti”. Così Gino Sorbillo è intervenuto ai microfoni de L’aria che tira, su La7. Uno dei più famosi pizzaioli napoletani non si è sottratto alla polemica sollevata da Briatore, ma ha deciso di rispondere senza gettare ulteriore benzina sul fuoco.

"Beh se una pizza costa 65 euro...". Briatore zittisce il piddino con una frase bomba | Video

Ripreso dalle telecamere davanti a una classica pizza margherita, che fa pagare ai clienti 5 euro, Sorbillo ha sottolineato che “questa è la storia di Napoli, rappresenta il nostro coraggio, va difesa, tutelata e non oltraggiata”. “Magari il suo locale - ha aggiunto riferendosi a Briatore - è rivolto a un certo tipo di clientela, molti suoi amici possono permettersi di pagare una pizza 60 o 100 euro, ma a noi questo non interessa”. E a proposito del pata negra, il rinomato prosciutto spagnolo che Briatore usa per le sue pizze, Sorbillo ha rivendicato l’utilizzo del Parma Dop: “Me ne vanto perché dobbiamo usare i prodotti della nostra terra, ma ognuno è libero di fare quello che vuole”.

L’altra sera, a Zona Bianca, Briatore ha alimentato la polemica contro i pizzaioli napoletani in maniera poco ‘sportiva’: “A Napoli la pizza margherita costa 4 euro? Si vede che San Gennaro li aiuta a pagare i fitti, i contributi. Io San Gennaro non ce l'ho e devo fare per conto mio. A questi prezzi noi non riusciamo a garantire una pizza di qualità, evidentemente loro avranno degli aiuti che io, noi non abbiamo”.

"Vi dico chi li aiuta": esplode l'ira di Briatore, quello che nessuno dice sul prezzo della pizza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.