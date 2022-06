Zona Bianca, Briatore zittisce Romano: "65 euro al Crazy Pizza? Tu non esci da Roma"

27 giugno 2022 a

Il Crazy Pizza di Flavio Briatore non smette di far discutere. Il motivo? I prezzi alle stelle, che però l'imprenditore difende. E lo fa anche a Zona Bianca, il programma in onda domenica 26 giugno su Rete 4. Qui Giuseppe Brindisi, conduttore della trasmissione, mette di fronte a Briatore Andrea Romano. Il deputato del Partito democratico parte all'attacco: "In una pizzeria dove la pizza costa 65 euro forse 2000 euro al mese per un cameriere sono pochi".

E ancora: "Se un ragazzo le chiede di avere diritti, non offende lei ma chiede quello che lo Stato garantisce". Immediata la replica dell'ex team manager in Formula 1 visibilmente adirato: "No, allora, è una follia". Come da lui ricordato, "noi seguiamo i dipendenti dalla A alla Z, dall'affitto di casa al mutuo e alla moglie se ha bisogno, voi non avete idea del lavoro che c'è dietro". Proprio per questo Briatore chiede di intervistare direttamente i suoi dipendenti: "Quando parli degli italiani all'estero, noi ne abbiamo circa 800, per cui sappiamo la situazione a differenza vostra che non uscite da Roma".

Ecco allora che interviene Romano: "Voglio fare una domanda: ma un cameriere di un ristorante di Briatore a New York prende lo stesso stipendio di uno che lavora sempre da lui ma in Italia?". "Assolutamente no - replica senza problemi l'imprenditore -. In Inghilterra no, perché quando un cliente viene al ristorante paga il 10 per cento sul servizio e questo va ad accumularsi per andare tutto nello stipendio dei camerieri". In sostanza, Romano dimentica che ogni Paese ha un costo della vita diverso.

