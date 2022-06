L'Aria che tira, rissa tra Gian Luca Brambilla ed Elisabetta Piccolotti: "Ba ba ba, fai tu"

28 giugno 2022 a

Uno scontro senza precedenti tra Gian Luca Brambilla ed Elisabetta Piccolotti. Al centro del dibattito a L'Aria che tira, il talk show di La7, la denuncia di una ragazza che ha smascherato i datori di lavoro che le offrivano un'occupazione per poche centinaia di euro al mese.

La ragazza dopo aver raccontato la sua storia ha lasciato la parola agli ospiti che hanno commentato il mercato del lavoro distorto di questi tempi. La Piccolotti ha preso la parola per mostrare solidarietà alla ragazza affermando che ha fatto bene a denunciare. Apriti cielo. Scatta subito l'intervento di Brambilla che ha attaccato la Piccolotti affermando che chi è distante dal mondo del lavoro non può dare lezioni: "Fai impresa tu! Ba ba ba ba, sono tutte cazzate quelle che stai dicendo!".

Parole di fuoco che hanno immediatamente infiammato il dibattito in tv. La Piccolotti ha risposto per le rime: "Capisce la gravità della cosa che ha detto?". Insomma gli animi nel corso della puntata si sono accesi e anche parecchio. A fatica il conduttore è riuscito a far ritornare la calma in studio. Brambilla ha attaccato ancora la Piccolotti, poi però è tornato il sereno in studio e il dibattito è proseguito.

