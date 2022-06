Otto e Mezzo, la profezia di Travaglio sulla Meloni: "Vedrete cosa accadrà dopo le elezioni"

28 giugno 2022 a

Marco Travaglio non usa giri di parole. Il direttore de IlFatto Quotidiano, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, dà un consiglio diretto a Conte: lascia il governo. Insomma Travaglio non vede l'ora che si apra la crisi per poter bastonare Draghi. Nel corso della puntata il direttore del Fatto ha picchiato duro sul premier definendolo come il presidente del Consiglio più sopravvalutato della storia repubblicano.

Parole durissime che hanno acceso il dibattito. Travaglio ha chiesto nuovamente ai 5 Stelle di lasciare il governo perché a suo dire Draghi avrebbe distrutto tutto ciò che i 5 Stelle hanno fatto nel Conte I e nel Conte bis. "Secondo me chi si allontana dal premier Draghi guadagna consensi, basti guardare alla Meloni".

Ma lo stesso Travaglio parla anche della Meloni e fa una strana profezia sulle elezioni: "Vedrete che i partiti prenderanno ancora una volta in giro. La Meloni è in testa ai sondaggi? Vedrete alla fine organizzeranno così tanti partitini di centro che di fatto ci diranno dopo il voto che ci sarà un nuovo governo tecnico". Bisognerà attendere le urne per capire cosa accadrà davvero.



