Otto e Mezzo, la sentenza di Alessandro Sallusti: "Perché la Meloni può diventare premier"

Il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, ai microfoni di Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber su La7, spiega quale potrebbe essere il futuro di Giorgia Meloni. La Gruber fa una domanda precisa: "La leader di Fratelli d'Italia può diventare presidente del Consiglio?". La risposta di Sallusti è molto chiara: "La Meloni può diventare primo ministro. Se gli italiani la voteranno, come credo vedendo i sondaggi, può diventare assolutamente primo ministro".

Poi l'affondo su Conte: "È diventato premier un avvocato sconosciuto che ora si ritrova per le mani un partito che non sarà mai suo, non capisco perché non possa diventare primo ministro Giorgia Meloni".

A questo punto il direttore di Libero ha esplicitato meglio il suo ragionamento: "Un premier che vuole governare in Italia deve sapere che bene che gioca in Champions e non all'oratorio in cui si va via con la palla in mano se le cose vanno male. Ci sono degli equilibri economici, geopolitici che esistono. Non siamo un'isola, non siamo una enclave, oggi se vuoi governare in Italia devi comportarti da Champions". Poi, sempre Sallusti, ha spiegato i motivi del gelo di Salvini e Berlusconi su una eventuale leadership del centrodestra targata Meloni: "Io credo che sia più un fattore umano che politico. Uno non si decide a passare la mano, l'altro è arrivato a un passo dal controllare tutto ed è stato riscucchiato, quindi credo che il motivo sia puramente umano...".

