Quarta Repubblica, Sallusti: "Chi sono i nostri nemici oggi", il vero pericolo in Parlamento

Si parla della scissione del Movimento 5 stelle da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 27 giugno e Alessandro Sallusti ricorda che "Beppe Grillo disse un anno fa che Giuseppe Conte era inadeguato a fare il leader". Poi invece Conte, come ben sappiamo ha preso la guida del M5s. E ancora, altre contraddizioni: "Le auto blu erano il male assoluto ora sono tutti in auto blu", sottolinea il direttore di Libero. I grillini "hanno detto no tav, no tap... Non si può governare con l’utopia".

Quindi Sallusti lascia intendere che Luigi Di Maio con la scelta di uscire dal Movimento 5 stelle può essere considerato "amico". Dice infatti il direttore: "I nostri nemici oggi penso che siano i 5 stelle quindi chiunque li mette in difficoltà diventano i miei amici".

"Che senso ha un'operazione politica del genere se entrambe le forze che si sono separate (Di Maio da una parte e Conte dall'altra, ndr) restano nel governo?", si chiede Paolo Becchi, "sono destinate a biodegradarsi". E ancora, attacca: "Quel Movimento che nasce sulle ceneri di Casaleggio padre è già finito. Beppe Grillo si è reso conto che il Movimento 5 stelle è nelle mani di un incapace che è Conte".

