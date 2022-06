Diego Fusaro contro Joe Biden: "Il nostro padrone. E l'Italia..."

29 giugno 2022 a

a

a

Diego Fusaro è sempre molto critico nei confronti della Nato, degli Stati Uniti e quindi anche del presidente Joe Biden. Quest’ultimo dal vertice di Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno scatenato la reazione del filosofo. L’inquilino della Casa Bianca ha infatti annunciato che gli americani rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, con tanto di capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e in Italia.

Joe Biden dimezzato, perché gli Usa non comandano più: il declino dell'impero

“Puntuali come un orologio elvetico - ha commentato Fusaro con un tweet - arrivano le parole del padrone a stelle e strisce, che tratta l’Europa e l’Italia come colonie senza dignità”. Ovviamente gli alleati degli Usa hanno interpretato in maniera diversa l’impegno di Biden, che da Madrid ha voluto lanciare un messaggio: “La Nato è forte e unita”. Nell’ambito dell’aumento della presenza militare in Europa, gli Stati Uniti invieranno in Italia un battaglione per la difesa aerea a corto raggio composto da 65 militari. Il gruppo, precisa il dipartimento della Difesa americana, è un’unita subordinata al battaglione stanziato in Germania.

"Devo essere sincero?". Biden umiliato da Putin, retroscena: la frase poche ore prima del caos

Oltre a Biden, dal summit di Madrid sono arrivate le dichiarazioni di Jens Stoltenberg, segretario generale dell’alleanza atlantica: “I leader oggi prenderanno anche la storica decisione di invitare Finlandia e Svezia a diventare membri della Nato, sulla base dell’accordo raggiunto ieri tra Finlandia, Svezia e Turchia: si tratta di un accordo positivo per loro e per tutti noi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.