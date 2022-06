Controcorrente, Tommaso Labate: "Crisi di governo. Draghi ha fatto un grave errore..."

30 giugno 2022 a

A Controccorrente, il talk show di Veronica Gentili su Rete 4, si parla della crisi di governo sfiorata (o imminente) che in queste ore agita la politica italiana. Come è noto le rivelazioni del professor De Masi sul Fatto Quotidiano riguardo alle presunte pressioni di Draghi su Grillo per defenestrare Conte dal Movimento Cinque Stelle hanno fatto parecchio discutere. Il premier ha smentito qualunque tipo di pressione su Grillo e ieri sera è rientrato dal vertice Nato di corsa per poter gestire le tensioni nella maggioranza direttamente da Roma.

Va detto che il rientro anticipato dalla Spagna si sarebbe verificato per l'urgenza di un Cdm sulle bollette e sulle misure economiche, ma tanti analisti sostengono che Draghi sia tornato a Roma per i venti di crisi sempre più minacciosi.

E nel corso dell'ultima puntata di Controcorrente, Tommaso Labate ha analizzato le mosse di Draghi degli ultimi tempi e di fatto ha sottolineato un errore, a suo dire decisivo, che avrebbe commesso proprio il premier: "Drahi ha gestito la crisi dell'euro dalla presidenza della Bce in uno dei momenti più difficili per la moneta unica. Gli va dato merito di aver salvato concretamente l'Euro. Ma in quel momento, quando era alla presidenza dell'EuroTower, Draghi si è convinto che fosse più semplice fare il presidente del Consiglio in Italia che guidare la Banca Centrale europea. In realtà i fatti gli hanno dato torto. Infatti è molto più difficile guidare il governo italiano che gestire la Bce. Inoltre in questa fase dovrà affrontare la polarizzazione dei partiti che avviene sempre quando si pensa già alla prossima campagna elettorale. La stessa cosa è successa ad esempio con la caduta di Conte quando i partiti che lo avevano votato lo hanno di fatto abbandonato al suo destino riposizionandosi per il governo Draghi".

