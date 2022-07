Silvio Berlusconi, "dove hanno visto la sua scorta": spunta un malizioso sospetto

01 luglio 2022 a

Francesca Pascale e Paola Turci sono pronte a dirsi sì. La notizia della loro unione civile è arrivata un po’ come un fulmine a ciel sereno, dato che entrambe sono sempre state molto riservate e non hanno fatto trapelare alcun dettaglio sulla loro relazione amorosa. Il rito si svolgerà nella sede del Comune di Montalcino, davanti a pochissimi invitati. “Sarà una cerimonia sobria”, ha confermato il sindaco Silvio Franceschelli.

A seguire, i festeggiamenti nella splendida location del castello di Velona, che nel 2003 Silvio Berlusconi cercò di acquistare. Allora se ne parlò molto in Toscana, ma non se ne fece nulla: si dice perché a Montalcino il Cavaliere fu “accolto” da parecchi insulti. “Non sono stati certo tre individui in vena di volgarità a farmi perdere la simpatia che nutro per la Toscana e per i toscani. Ho rinunciato a Montalcino per altri motivi”, dichiarò all’epoca. Stando a quanto riporta il Messaggero, proprio Berlusconi potrebbe essere presente ai festeggiamenti.

La Pascale conobbe il Cav nel 2006, quando da neolaureata intraprese la carriera politica all’interno di Forza Italia. Una conoscenza che poi diventò una relazione nel 2011 e che è durata fino al 2020. “Secondo alcune voci - si legge sul Messaggero - Berlusconi potrebbe partecipare all’evento. A Montalcino c’è chi giura di aver visto la scorta del leader di Forza Italia in paese per un sopralluogo”.

