Francesca Pascale e Paola Turci, colpo di scena: Paolo Berlusconi, alla vigilia delle nozze...

02 luglio 2022

a

a

Colpo di scena alla vigilia delle nozze tra Francesca Pascale e Paola Turci. Poche ore prima che la ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante romana salgano all'altare celebrando la loro unione civile in Comune a Montalcino, ecco arrivare il messaggio di Paolo Berlusconi, fratello del Cav. "Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio, gli auguri per una vita felice...", sono le parole dell'editore e imprenditore. Non un messaggio scontato, perché finora tutto l'entourage e la famiglia dell'ex premier ha mantenuto il più stretto riserbo evitando di commentare la notizia della cerimonia, apparsa come un fulmine a ciel sereno due giorni fa.

Questioni di opportunità certo, anche perché politicamente la figura della Pascale era diventata, negli ultimi anni, piuttosto ingombrante, a cominciare dalle sue posizioni "in controtendenza" sui diritti LGBTQ. Era riuscita addirittura a portar Vladimir Luxuria ad Arcore, convincendo poi Silvio a concedere "la libertà di scelta" sul tema ai suoi parlamentari e provocando un piccolo terremoto, soprattutto nell'area cattolica e più conservatrice di Forza Italia. Una volta arrivata la rottura di un rapporto quasi decennale, Berlusconi e la Pascale avevano mantenuto però un rapporto più che civile, tanto che il Cav le aveva lasciato in comodato d'uso Villa Giambelli (oggi Villa Maria) a Casatenovo in provincia di Lecco, profonda Brianza.

Un "nido" discreto ma lussuoso, a soli 10 chilometri da Villa San Martino ad Arcore. Berlusconi l'aveva comprata nel 2015 e poi l'aveva lasciata all'allora compagna, quando decise di restare nel quartier generale di Arcore. Erano le avvisaglie della crisi, si capì con il senno di poi. Una volta separatasi dal Cav, Francesca è rimasta nella villa fino all'agosto 2021, quando la relazione con Paola Turci era già iniziata. Oggi, rivela Libero in edicola, Berlusconi avrebbe venduto l'immobile.

