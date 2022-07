Francesca Pascale e Paola Turci, "generoso décolleté": all'altare vestite così

03 luglio 2022 a

In totale white con (generose) scollature. Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì a Montalcino, con una cerimonia molto sobria e altrettanto suggestiva. Volevano tenere lontani i curiosi e i paparazzi ma ci sono riuscite solo in parte, perché la celebrazione (ovviamente civile) tra la ex compagna di Silvio Berlusconi, 37 anni, e la cantante romana, 20 di più di lei, è diventato nel giro di poche ore l'evento "glamour" dell'estate.

Un "sì" filtrato un paio di giorni e accolto dai purtroppo immancabili insulti degli hater su Instagram e Twitter, con messaggi inqualificabili arrivati direttamente agli account delle due spose ("Lesbic***e che sch***o", c'è chi ha scritto) giustamente messi al pubblico ludibrio e stigmatizzati, non solo dalle dirette interessate. Arrivate davanti al Municipio a bordo di una Jaguar, Paola e Francesca sono state accolte dai presenti a suon di "bellissime" e "auguri".





La Pascale sfoggia un tailleur pantalone di Fendi, la Turci in tuta scollata di Alberta Ferretti. Entrambe con elegante e al tempo stesso sbarazzino "scorcio" sul décolleté. La cerimonia, cominciata con qualche minuto di ritardo, dura mezz'ora e inizia sulle note di Is this love, classicone di Bob Marley, artista molto amato dalla cantante romana, e si conclude con la formula scelta dalle due spose, un suggestivo "Ci siamo scelte".

