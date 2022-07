Francesca Pascale e Paola Turci, "quando ho capito che era colpo di fulmine"

02 luglio 2022 a

Vladimir Luxuria se n'è accorta subito che tra Francesca Pascale e Paola Turci era scoppiato l'amore. Lei che la conosce bene tanto da essere invitata a casa di Silvio Berlusconi quando la Pascale era la compagna del Cav per convincerlo a lasciare libertà di coscienza a Forza Italia sulle unioni gay, vuota il sacco a Elena Tebano che la ha intervistata per il Corriere. Vladimir Luxuria, la prima e unica transgender eletta in parlamento nel 2006, ricorda "l’amarezza di Francesca dopo la fine della storia con Berlusconi" ("dopo essere stata tradita e lasciata per la sua ultima fiamma, Marta Fascina, Francesca aveva sofferto molto", aveva già rivelato a Oggi).

"Poi l’ho incontrata al Pride di Napoli, l’anno scorso", dice Luxuria. "Paola Turci sul palco fece un bellissimo discorso e Francesca la guardava da lontano tutta rapita. Le era tornata la luce negli occhi. Le chiesi se erano venute insieme: mi rispose con un sorriso. Avevo sospettato...". E aveva ragione: sì, si amano. Ma come spesso succede l'amore tra le due donne ha scatenato le reazioni omofobe degli haters scatenati sui social. Nessuna sorpresa per Luxuria. "Conosco questa fauna che usa Internet come rete fognaria per evacuare le proprie frustrazioni", puntualizza. "Lo hanno fatto anche contro di me: a volte ero così tempestata di messaggi di odio online che uscivo di casa circospetta, pensando di essere circondata. Invece trovavo gente sorridente che mi chiedeva selfie". Succede lo stesso a Francesca e Paola.

