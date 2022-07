Papa Francesco e le dimissioni: "Dio lo dirà"

04 luglio 2022 a

"Non mi è mai venuto in mente. Per il momento no, per il momento no. Davvero!". Papa Francesco in una intervista esclusiva a Reuters nega di aver in programma di dimettersi e smentisce le voci secondo cui avrebbe un cancro. "I medici non mi hanno detto nulla al riguardo", scherza. Di certo c'è che alcuni eventi di fine agosto, inclusi gli incontri con i cardinali di tutto il mondo per discutere di una nuova costituzione vaticana, una cerimonia per la nomina di nuovi cardinali e una visita alla città italiana dell'Aquila - città associata a Papa Celestino V, che si dimise dal papato nel 1294 e a papa Benedetto XVI che la visitò quattro anni prima di dimettersi nel 2013 - ha fatto supporre a molti un imminente annuncio di dimissioni.

Ma Francesco ha smentito un simile scenario. "Tutte queste coincidenze hanno fatto pensare ad alcuni che sarebbe accaduta la stessa 'liturgia'", ha detto. "Ma non mi è mai venuto in mente. Davvero!", dice il pontefice al corrispondente Philip Pullella ribadendo tuttavia quando già detto in precedenza, ovvero che un giorno avrebbe potuto dimettersi se la salute precaria gli avesse reso impossibile gestire la Chiesa, cosa che era stata quasi impensabile prima di Benedetto XVI.

Alla domanda su quando pensa che possa essere, ha detto: "Non lo sappiamo. Dio lo dirà". Quanto all'operazione al colon che lo ha costretto al ricovero per dieci giorni al Gemelli, il Santo Padre dichiara che "è stata un grande successo". Il cancro? Francesco commenta sorridendo le voci maligne liquidandole come un "pettegolezzo di corte". Come sta allora Papa Francesco? "Sono ancora vivo!", ha detto a Reuters spiegando di aver subito "una piccola frattura" al ginocchio quando ha fatto un passo falso mentre un legamento era infiammato. "Sto bene, sto lentamente migliorando", ha rassicurato tutti il pontefice.

