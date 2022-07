Zona Bianca, rissa Giordano-Albertini: "Non sono opinioni", "Ha studiato?", finisce malissimo

05 luglio 2022 a

Scontro a Zona Bianca su Rete 4. Protagonisti del dibattito sulla tragedia della Marmolada, Mario Giordano e Valerio Rossi Albertini. I due, ospiti di Giuseppe Brindisi nella puntata di lunedì 4 luglio, discutono dei cambiamenti climatici. A dire per primo la sua è il fisico: "Adesso possiamo esprimere tutte quante le opinioni che vogliamo, ma ci sono dei dati scientifici incontrovertibili e inequivocabili", esordisce facendo capire che spesso è la scienza e le evidenze a parlare e non i "si dice che".

Immediata allora la replica del giornalista: "Nel passato ci sono state delle evoluzioni climatiche che non dipendono solo dall’uomo, non sono delle opinioni". Giordano si dissocia da altri colleghi, convinto che non tutto quello che sta accadendo è da imputare agli esseri umani. "Ma lei ha studiato? Mi citi quali sono gli articolo scientifici", chiede a quel punto Albertini mentre Giordano replica: "Vorrei evitare che si riproponesse con l’emergenza climatica la stessa oscenità degli scienziati che abbiamo visto sull’emergenza Covid, che hanno detto un sacco di fesserie e imporre il loro terrorismo mediatico. Vorrei che voi evitaste questo. Ho visto quello stesso atteggiamento di arroganza insopportabile. La scienza è dubbio".

Finita qui? Neanche per sogno, perché Albertini prosegue: "È l’arroganza della scienza. Non è l’arroganza della supponenza o quella dell’improvvisazione. È l’arroganza degli esperti dei competenti". Ma il dibattito è destinato a continuare perché Giordano si irrita: "Lei colpevolizza persone che sono ancora là sotto e che i soccorritori stanno facendo di tutto per trovare". "Lei non ha capito, io ho detto esattamente il contrario", conclude il fisico mentre il conduttore pone fine al botta e risposta.

