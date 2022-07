Loredana Bertè massacra l'idiota: "Speriamo che arrivi Putin". Spunta una foto...

05 luglio 2022 a

Loredana Berté sbrocca. La cantante, in occasione del Gay Pride, non ha reagito bene a un commento omofobo piovuto sotto una foto. Lo scatto mostrava un bacio tra due ragazzi. "Prendete due corde e appendetevi allo stesso albero tutti e due. Speriamo che arrivi Putin così fa 'na pulita", scrive sui social un tale Gabriele. A lui, si rivolge direttamente l'artista, che in poco tempo lo umilia su Instagram. Roportando la foto e il commento, la Berté tuona: "Gabriele, ti dico una cosa, bello: se arrivasse Putin tu nemmeno più questi commenti incommentabili potresti scrivere e allora poi come sfogheresti tutta la tua frustrazione, una volta oscurati i social? Pensaci, leone da tastiera...".

D'altronde non è una novità che la cantante sia da sempre a sostegno della comunità LGBT. "Sostegno ed accettazione sono due cose che ogni figlio si aspetterebbe dai propri genitori. Quando capiremo che siamo tutti uguali proprio perché siamo tutti diversi? Accettiamoci, amiamoci e sosteniamoci l’un l’altro senza pregiudizi ed etichette. Smettiamola di essere daltonici. Il mondo è composto da tanti colori diversi. Abbiamo tutti il diritto di essere noi stessi e di non dover cambiare!", diceva tempo fa.

E proprio per i diritti di tutti, la Berté si era anche scontrata con il Vaticano: "L’amore è universale, non ha bisogno di benedizione alcuna. In questo nuovo medioevo, lasciamo che continuino a benedire la morte". E poi una foto che lasciava spazio a pochi dubbi, ossia l’immagine di un prete impegnato a benedire decine di fucili.

