Federico Rampini, "fuori di testa": la rissa con la attivista pro immigrati

06 luglio 2022 a

"Mario Draghi ha detto una sequela di falsità". Eddi Marcucci, attivista pro-immigrazione, attacca il premier italiano e Federico Rampini si infuria. Vivace dibattito in diretta a In Onda, su La7. "Dire che l'Italia è un Paese che accoglie è fuori di testa - riflette la Marcucci a proposito della visita del premier italiano ad Ankara, da Erdogan -. E' stato rinnovato l'accordo con la Libia, dove sono i soldati turchi ad addestrare quelli libici. E sappiamo cosa fanno i turchi in casa loro e non solo, è da aprile che l'esercito turco ha sconfinato in Siria e in Iraq. I toni contro Putin sono stati giustamente accesi quando ha sconfinato in Ucraina, ma con Erdogan non è volata una mosca. Dal 2015 la Turchia riceve 3 tranche da 3 miliardi, l'unica cosa che hanno fatto è costruire un muro con la Siria, sempre aperto per i jihadisti e chiuso per le persone. Dare una mano a Erdogan non è il male minore, ma è un male enorme che non vediamo per mancanza di lungimiranza. Prestare il fianco a Erdogan significa prestare il fianco a Isis".





"La Cina fa cose peggiori rispetto alla Turchia, pensiamo a Hong Kong o Tibet", interviene Rampini. "C'è una differenza sostanziale...", prova a interromperlo la Marcucci provocando la reazione dell'inviato del Corriere della Sera: "Posso continuare?", la gela, e la Marcucci inquadrata dalla regia sgrana gli occhi sorpresa dalla veemenza dell'interlocutore.

"Se noi pensiamo che in nome dei diritti umani possiamo ragionare solo con i puri, possiamo avere rapporti solo con la Svizzera, forse, e non molto oltre - prosegue Rampini -. Ma non possiamo permetterci di fare la guerra a tutti. C'è un pericolo enorme in atto, in Ucraina, e si accetta l'aiuto anche di Erdogan, un autocrate". "Partiamo da due presupposti diversi, parliamo di un Paese che continua a far morire le persone in mare, è un tema vergognoso soprattutto per l'Italia e l'Europa".

