Joe Biden, il Wsj picchia durissimo: "Ignorante economico, parla come Chavez"

06 luglio 2022 a

a

a

L'operato di Joe Biden non soddisfa gli Stati Uniti. Anzi, le sue gaffe e i commenti spesso inopportuni stanno scatenando numerose critiche. L'ultimo? Un tweet che recita così: "Il mio messaggio alle società che gestiscono i distributori di benzina e fissano i prezzi alla pompa è semplice: questo è un periodo di guerra e di pericolo globale. Riducete il prezzo alla pompa per riflettere il costo che state pagando per il prodotto. E fatelo ora". Immediata la replica di Us Oil & Gas Association: "Ci stiamo lavorando, signor presidente. Nel frattempo, buon 4 luglio e, per favore, si assicuri che lo stagista della Casa Bianca che ha pubblicato questo tweet si iscriva a Econ 101 (il corso base di economia, ndr) per il semestre autunnale".

"Truppe e difese aeree subito in Italia": vertice Nato, drammatici venti di guerra

Ma il cinguettio non ha innervosito solo le società petrolifere. A replicare al presidente degli Stati Uniti ci ha pensato il Wall Street Journal. Il quotidiano americano non i è andato per il sottile, pubblicando un editoriale al vetriolo dal titolo "Bidenomics 101", "Se Donald Trump avesse impartito un simile comando da Presidente, la sinistra avrebbe gridato ‘autoritario’". E ancora: "È imbarazzante che il leader del mondo libero parli come se stesse imitando Hugo Chávez".

Joe Biden, altra gaffe in diretta: cosa gli scappa di bocca al vertice Nato | Video

Poi la stoccata finale: "L’ignoranza economica del Presidente non è un caso isolato. Negli ultimi mesi ha accusato le compagnie petrolifere e del gas di praticare prezzi stracciati e ha chiesto loro di aumentare la produzione, mentre la sua amministrazione minacciava di farle fallire. Biden non capisce che le imprese prendono decisioni a lungo termine sulla base delle aspettative della domanda e dei segnali politici". Quello del WSJ non è un caso isolato. Lo dimostrano i sondaggi che vedono Biden perdere consensi ogni giorno di più.

Joe Biden, altro disastro: "Tu sei...", cosa gli scappa di bocca davanti all'ucraino Klitschko

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.