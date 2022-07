Fratelli Bianchi, furia-Dalla Chiesa contro Sansonetti: "Stato feroce con loro? Sai che..."

06 luglio 2022 a

Botta e risposta sia. La condanna all'ergastolo dei fratelli Bianchi per la morte di Willy Monteiro Duarte ha fatto discutere anche Piero Sansonetti e Rita Dalla Chiesa. Su Twitter il giornalista si è lasciato andare a uno sfogo personale sulla vicenda, commentando: "Hanno separato i fratelli Bianchi, dopo l’ergastolo. Non si vedranno mai più. Lo stato si comporta con loro con la stessa ferocia con la quale loro si sono comportati con Willy. A me non piace questa cosa. Non trovo che sia civiltà".

Frasi non condivise dalla conduttrice, che a suo volta risponde: "Anche i genitori di Willy non lo rivedranno più". Ma la Dalla Chiesa non è la sola a pensarla così, tanto che più di un utente del web ricorda al direttore del Riformista che "la decisione di separarli dovrà pur avere una ratio, che sarà stata spiegata nel provvedimento che la dispone. Occorre partire da lì e vedere se la motivazione regge alla critica". Ma non è tutto, perché per alcuni "equiparare la violenza contro Willy alla separazione dei fratelli Bianchi è fuori luogo".

La sentenza che ha visto i ragazzi condannati all'ergastolo è destinata a far parlare. La stessa mamma dei due, Simonetta Di Tullio, ha accusato i magistrati. Per lei e per l'avvocato di Marco e Gabriele si tratta di una decisione "ingiusta", "a furor di popolo" e "un aborto giuridico". Mentre dall'altra parte c'è invece chi grida: "Giustizia è stata fatta".

