Nancy Pelosi in costume da bagno: come è stata pizzicata in Italia

06 luglio 2022 a

a

a

Nancy Pelosi in Italia. La speaker della Camera del congresso degli Stati Uniti è in questi giorni in vacanza in Toscana. A pizzicarla sulle spiagge di Forte dei Marmi è il New York Post che mostra la Pelosi in costume da bagno, come non la si era mai vista prima. La rappresentante dem è ospite dell'Alpemare Beach Club di proprietà di Andrea Bocelli. Negli scatti l'82enne mostra un generoso décolleté.

"Incapace di intendere e di volere". La foto di Biden sconvolge il mondo: cosa sventola (per sbaglio) | Guarda

La Pelosi non è in Italia da sola. Con lei c'è infatti il marito Paul. Ad accoglierli a Pietrasanta, il sindaco Alberto Stefano Giovannetti: "Abbiamo visitato la Collegiata di San Martino - ha raccontato in una nota - poi ci siamo intrattenuti davanti alle sculture di "Wonder of love" e abbiamo ricordato quelle in marmo e in bronzo dedicate a Mary McLeod Bethune, leader per i diritti civili, prima donna e prima afro-americana a rappresentare uno Stato (Florida), realizzate qui, in città, dalla portoricana Nilda Comas".

"Siediti". Biden è telecomandato: adesso c'è la prova | Guarda

Da amante dell'arte, la Pelosi verrà omaggiata di un catalogo con i maestri artigiani. Ma non solo, perché il primo cittadino ha ammesso di attendere a braccia aperte un suo ritorno: "Abbiamo accolto con grande piacere e onore la sua promessa di tornare presto a Pietrasanta, per visitare i musei, i percorsi d'arte e parlare di nuovi patti di amicizia, fra la nostra città e le comunità statunitensi", è stata la conclusione.

Joe Biden, altra gaffe in diretta: cosa gli scappa di bocca al vertice Nato | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.