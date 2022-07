Joe Biden: "Fine citazione, ripeti frase". Gaffe sconcertante: intervengono, ma è troppo tardi

09 luglio 2022 a

a

a

Joe Biden non resiste alle gaffe ed ecco che durante l'ultima conferenza stampa il presidente Usa incappa in uno scivolone. Biden stava annunciando la firma di un ordine esecutivo a sostegno del diritto all'aborto, quando ha letto quello che non doveva leggere. Ossia i suggerimenti del suo staff. A fine discorso, infatti, il presidente degli Stati Uniti ha detto; "Fine della citazione, ripeti la frase". Parole, quelle scritte sul gobbo, che Biden non avrebbe dovuto leggere.

Joe Biden, altro disastro: "Tu sei...", cosa gli scappa di bocca davanti all'ucraino Klitschko

Troppo tardi, l'errore è stato commesso e i social non gliel'hanno fatta passare liscia. Tra chi ha ironizzato c'è anche il miliardario Elon Musk che cinguetta: "Chi controlla il gobbo è il vero presidente!". Poi il consulente strategico repubblicano, Greg Price, che lo ha paragonato al personaggio del giornalista Ron Burgundy, interpretato da Will Farrell nel film Anchorman che non riusciva a distaccarsi dal discorso preparato e messo sul gobbo, nonostante errori grammaticali e frasi senza senso.

"Vista a Roma". Biden, le mani sull'Italia: "Ecco la nuova ambasciatrice" | Guarda

Inutile anche il tentativo della vice portavoce della Casa Bianca, Emilie Simons, che ha smentito la gaffe: "Il presidente ha detto 'voglio ripetere questa frase'". Eppure il filmato lascia parecchi dubbi. Soprattutto se si conseidera che per Biden non è la prima volta.

"Non puoi dire certe cose". Biden, altra gaffe: Bezos lo umilia davanti al mondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.