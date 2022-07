Joe Biden, il video del figlio completamente nudo: "Si droga a spese sue", uno choc

09 luglio 2022 a

Più di Putin, Xi Jinping o Trump: il vero incubo di Joe Biden si chiama Hunter, suo figlio. Il Sun ha pubblicato un video imbarazzante e compromettente risalente al 2019 in cui Hunter Biden, 52enne rampollo "problematico" del presidente degli Stati Uniti d'America, è immerso in una luce verde, all'interno di una vasca di deprivazione sensoriale, completamente nudo e con tutto (ma proprio tutto) esposto in primo piano.

Si tratterebbe di una tappa nel processo di disintossicazione finanziato proprio dal padre, preoccupato dalla dipendenza da alcol e droga del figlio, dalla sua vita sregolata e dagli eccessi che hanno rischiato, in passato, di compromettere anche la carriera politica di Sleepy Joe. Piccolo particolare: a giudicare dal filmato la disintossicazione di Hunter non sembra dunque aver proceduto nel migliore dei modi, oppure Joe ha buttato i suoi soldi letteralmente dalla finestra visto che il figlio inizia a fumare con disinvoltura quella che secondo il Sun ha tutta l'aria di essere una pipa da crack.

Non pago, Hunter beve, e non sembra acqua minerale. Il video, 7 minuti di "follia", è stato girato stando a quanto riferisce il tabloid britannico al Blue Water Wellness di Newburyport, nel Massachusetts, dove Hunter aveva prenotato una sessione di terapia il 30 gennaio 2019. Due anni prima che il padre Joe si insediasse alla Casa Bianca.

Solo un mese prima, ricorda ancora il Sun, il rampollo aveva mandato un messaggio al padre lamentandosi della mancanza di soldi: "Ehi papà, ho cercato di risolvere alcuni problemi finanziari: gli alimenti e il conto per il programma, ma i soldi non arriveranno fino alla fine della settimana – scriveva Hunter il 4 dicembre 2018 – è possibile farmi un altro prestito? Ti ridarò tutto non oltre 10 giorni. Sono davvero imbarazzato a chiedertelo e so che è ingiusto da parte mia metterti in quella posizione in questo momento". Commovente la risposta del futuro presidente: "Hunter dimmi di cosa hai bisogno. Nessun problema. Posso pagare direttamente le tasse scolastiche e il loro alloggio e darti il resto".

