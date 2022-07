In Onda, “siete gentili ma…”: De Masi gela De Gregorio e Parenzo

11 luglio 2022 a

Domenico De Masi è il sociologo che involontariamente ha dato il la alla crisi di governo. Tutto è infatti partito da una sua intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, all’interno della quale ha svelato che Beppe Grillo gli aveva confidato che Mario Draghi gli aveva chiesto di sbarazzarsi politicamente di Giuseppe Conte. “Com’è andata davvero quella conversazione?”, ha chiesto Concita De Gregorio al sociologo, che ha scelto In Onda per la prima ospitata in tv post-intervista.

De Masi ha però subito sviato la questione, preferendo non parlarne più: “Siete stati così gentili da invitarmi varie volte, sia lei che David Parenzo, e io non ho partecipato a nessuna trasmissione perché non volevo commentare tutto questo, quindi non lo farò nemmeno adesso”. De Masi ha preferito parlare dell’ultimo rapporto Istat, quantomai drammatico: “Noi ci stiamo avvicinando alle elezioni, ci arriveremo con un’Italia che ha 5 milioni e mezzo di poveri assoluti e con 7 milioni di poveri relativi. Molto probabile che aumenteranno a settembre-ottobre, quando arriverà la crisi annunciata”.

“Nessun partito in Italia - è l’analisi di De Masi - si fa carico di questa massa di emarginati. Questo è un problema serio della sinistra, una massa enorme finirà per essere un elemento che destabilizzerà il paese. Io sono di sinistra, ma i 5 Stelle sono l’unico partito che ha fatto reddito di cittadinanza e decreto dignità: l’unica cosa di sinistra degli ultimi 10 anni l’hanno fatta solo loro”.

