In Onda, Parenzo punge la De Gregorio: "Concerto dei Maneskin? La tua generazione..."

Concita De Gregorio e David Parenzo hanno dedicato la puntata di In Onda di sabato 9 luglio al concertone dei Maneskin, che al Circo Massimo hanno riunito 70mila spettatori. I due conduttori di La7 con i loro ospiti hanno discusso della cosiddetta “generazione Maneskin”, ma anche delle polemiche degli ultimi giorni sui rischi Covid connessi all’evento.

A un certo punto è anche andato in scena un simpatico siparietto tra Concita De Gregorio e David Parenzo, con la prima che ha ricordato come anche Mick Jagger, soltanto un paio di settimane fa, ha infiammato San Siro con i Rolling Stones. C’erano quasi 60mila persone a Milano per ammirare l’artista che a quasi 80 anni (e da poco guarito dal Covid) continua a essere un’icona mondiale. Parenzo ha fatto la battuta su Jagger: “È della tua generazione?”. La De Gregorio ha sorriso e risposto: “Non esattamente la mia, ma quella dei tuoi nonni”.

Successivamente si è parlato del concerto dei Maneskin e delle polemiche sul Covid con il virologo Fabrizio Pregliasco: “C’è stato un eccesso di attenzione al concerto, ma non è l’unico in Italia né in Europa. Ci vuole buonsenso e precauzione, due concetti che non sono facili da far passare”.

