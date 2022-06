Covid, la "sentenza" di Ilaria Capua: "Nuovo lockdown? Vi dico come stanno le cose"

24 giugno 2022 a

La fine della pandemia è ancora lontana. Con l'arrivo della Omicron 5 gli italiani rischiano di ripiombare nell'incubo. L'avvertimento arriva da niente di meno di Ilaria Capua. La virologa, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, ammette: "Il Sars-CoV-2 non scomparirà né durante né dopo l'estate. È un virus all'inizio della sua corsa verso l'endemizzazione, è all'inizio di un macrociclo che durerà anni e anni, di sicuro decenni, ma io credo addirittura secoli. D'altronde il morbillo, anche lui figlio di uno spillover, è qui che ci fa compagnia da oltre duemila anni".

Raggiunta dal Corriere della Sera, l'esperta teme per l'evoluzione del virus e, in particolare, del legame con gli animali. "Abbiamo oltre 50 specie di animali che si sono infettate - prosegue - e in alcune specie il virus si è endeinizzato. Ahimè a sorpresa di quasi tutti, il virus nel volgere di meno di un anno ha infettato, oltre a cani, gatti, visoni, ippopotami e popolazioni selvatiche di cervi in oltre 20 stati americani".

Insomma, il Covid galoppa là dove non ci sono i vaccini. Cosa aspettarsi? Il peggio: per il prossimo inverno "ci si deve aspettare che, come ogni coronavirus che si rispetti, emergeranno nuove varianti o sierotipi (un grado in più di distanza) anche attraverso il meccanismo della ricombinazione, che è tipico di questa famiglia virale". L'ipotesi è che subentrino quelli che la virologa definisce dei ceppi virali '"arlecchino", quelli dalle proprietà a noi sconosciute. "Dovremo rincorrerle, dovremo farci imporre restrizioni o peggio dei nuovi lockdown?". Forse sì: "Dovremo aggiustare le nostre vite alla presenza di questo nemico diventato subdolo".

