Papa Francesco e le dimissioni: "Cosa farò in caso di rinuncia"

12 luglio 2022 a

a

a

Lo stato di salute di Papa Francesco è uno dei temi caldi in Vaticano. Da settimane circolano voci, anche gravi, sulle condizioni del Pontefice: recentemente è arrivata la smentita a chi lo voleva malato di cancro e prossimo alla rinuncia, ma non ha escluso le dimissioni in un futuro prossimo. “Solo Dio ce lo dirà”, aveva dichiarato a riguardo.

"Dio lo dirà": dimissioni di Papa Francesco, una frase clamorosa

Da mesi Papa Francesco deve fare i conti con intensi dolori al ginocchio, che però non lo distraggono dalla sua missione: non appena sarà possibile, Bergoglio ha tutta l’intenzione di fare un viaggio a Kiev, mentre alla fine del mese di luglio è atteso in Canada. In un’intervista rilasciata ai messicani di TelevisaUnivision, il Pontefice ha parlato del suo precedessore, che si è dimesso nel 2013. Oggi Ratzinger, a 95 anni, si gode la “pensione” tra lettura, studio e scrittura: a Bergoglio non dispiacerebbe ripercorrere le sue orme.

"Pettegolezzo di corte". Papa Francesco e il cancro, frase pesantissima: trema il Vaticano

Se e quando arriveranno le dimissioni, Papa Francesco ha le idee chiare su come vorrebbe essere considerato in futuro: semplicemente “vescovo emerito di Roma”, piuttosto che Papa emerito. In particolare, Bergoglio vorrebbe dedicare le sue giornate alla confessione dei fedeli e alla visita dei malati nelle parrocchie: “Se sopravvivo dopo le dimissioni, vorrei fare una cosa del genere: confessare e andare a vedere i malati”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.