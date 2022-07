Controcorrente, Maria Giovanna Maglie: "È arrivato il momento", così gela Draghi

12 luglio 2022 a

a

a

Maria Giovanna Maglie a Controcorrente, il talk show su rete 4 condotto da Veronica Gentili, commenta la conferenza stampa del premier Mario Draghi. Il presidente del Consiglio ha infatti parlato della crisi che ormai bussa alle porte di palazzo Chigi con le richieste pressanti dei Cinque Stelle. Draghi ha ribadito in modo chiaro che non può esserci un nuovo governo senza i grillini. Insomma il premier ha chiuso le porte in faccia alla possibilità di un'uscita della truppa di Conte dal governo per poi dar vita a un Draghi bis.

Gas, Italia ko: di quanto taglia le forniture il Cremlino, le conseguenze

Il premier è stato categorico: non ci sono alternative a questo esecutivo. Parole che hanno agitato il pomeriggio della politica italiana e che di fatto avranno conseguenze sulla scelta dei Cinque Stelle che giovedì dovranno decidere se restare dentro o uscire negando l'appoggio al Senato sul dl Aiuti.

"Italia in ostaggio, muoversi subito". La furia della Meloni: Mattarella che fa?

E così Maria Giovanna Maglie, mettendo a fuoco gli eventi di questo pomeriggio ha parlato delle scelte che faranno i partiti nelle prossime settimane: "È arrivato il momento che i partiti che hanno concorso a questo presunto governo di unità nazionale dicano la loro". Per la Maglie, di fatto, il loro compito non è quello di interpretare i desideri di Draghi, ma quelli dei cittadini italiani. Insomma la lotta fuori dal governo si accende e la scadenza elettorale del prossimo anno comincia già a dare vita a una lotta intestina tra le varie anime dei partiti di maggioranza che iniziano a pensare alle urne. Sarà un'estate calda, ma l'autunno sarà caldissimo...



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.