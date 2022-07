Chiara Ferragni, la denuncia: "Rapine, armi e violenze. Situazione è fuori controllo"

Francesco Fredella 13 luglio 2022 a

a

a

Chiara Ferragni è furiosa e ha deciso di scrivere a Beppe Sala. “A Milano situazione fuori controllo”, scrive l'influencer. Ancora una volta scende in campo e sfrutta la sua notorietà per parlare del problema rapine nel capoluogo lombardo. Milano, purtroppo, da troppo tempo è al centro di un vero e proprio cambiamento. Una brutta virata: rapine per strada, violenze, veleni di ogni tipo. “Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano”, la Ferragni fa un vero e proprio appello al sindaco chiedendo affinché faccia qualcosa di concreto per la città di Milano.

Chiara Ferragni, cachet stellare per Sanremo: quanto si prende per due puntate, la cifra choc



Anche un ex tentatrice di Temptation island, Desireé Maldera, figlia del defunto calciatore Aldo Maldera, è stata rapinata. Ed è così che la Ferragni ha deciso di scendere in campo. Non dimentichiamo che nel 2020 la coppia è stata premiata con l’Ambrogino d’oro per aver dato il proprio contributo nella lotta contro il Covid: Fedez e la Ferragni hanno raccolto fondi e iniziative.

Chiara Ferragni con Della Valle? Finisce male: un anno dopo...

“Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dall’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto”, dice ancora. E poi continua: “La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala”.

Chiara Ferragni alla deriva in mezzo al mare: quattro ore di panico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.