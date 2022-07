Giorgia Meloni insultata da Elodie: "Fascista, mi disturba, sempre inc***"

15 luglio 2022 a

Elodie mette ancora una volta mette nel mirino Giorgia Meloni. Ospite di Peter Gomez a La Confessione su Canale 9, la cantante parla della leader di Fratelli d'Italia e di fatto resuscita il vecchio ritornello del "fascismo". Parole forti: "La verità? Io non capisco... Non ha delle cose più importanti da fare? Gestire un Paese, fare delle cose anche più burocratiche che stare a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato per le persone? Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini neanche a Dio se dovesse mai... Ovviamente magari esiste, non lo so...".

Il riferimento come sempre è al solito comizio in Spagna alla convention di Vox in cui la Meloni ha spiegato la sua agenda politica ma soprattutto ha rivendicato con orgoglio i principi politici che porta avanti con Fratelli d'Italia. Ma Elodie afferma: "È questo che a me disturba di più. Cioè, del fascismo è questo che mi disturba. Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c'è bisogno con tutto quel livore, quella cattiveria... Incazzata... La lobby... Stai calma".

Poi Elodie aggiunge: "Posso capire che dici: 'Ma io sono lontana da quella vita lì...', però non te ne frega un cazzo. Ci sta, ok? Non è che poi dobbiamo per forza... Cioè, non è che viviamo nella montagna del sapone. Ognuno ha la sua vita, il suo modo di vedere le cose. Però ci sono modi e modi di dire, di parlare e di fare politica. Non credo che sia questo il modo giusto". Infine spiega il perché del trionfo della Meloni nei sondaggi: "La gente ha paura, ha tanta paura, perché non ha il coraggio di fare un passo verso gli altri. Quindi è molto più semplice additare, sfogarsi, incazzarsi col prossimo per le frustrazioni che però non riguardano molto la vita degli altri. Riguarda sempre il nostro modo di vivere. È molto più facile dire: stronzi, vaffanculo, te sei nero, te sei gay... Mi dispiace, perché è veramente una perdita di tempo enorme".

