Sanna Marin nella stessa villa di Luca Zaia: una scoperta pazzesca, gira voce che...

Sanna Marin in Veneto. La giovane premier finlandese ha deciso di trascorrere in Italia la sua vacanza. La 36enne risiede in questi giorni a Farra di Soligo, sulle colline del Prosecco, tra Conegliano e Valdobbiadene. La più giovane presidente dell'Unione europea è infatti ospite di Villa Soligo: una villa settecentesca in stile palladiano con piscina, spa, vista sul colle San Gallo e giardino secolare, ristrutturata nel 2020. Con lei una coppia di amici e il marito.

Nonostante le iniziali smentite da parte della reception, i protocolli di sicurezza sono stati attivati. Dunque i sospetti sulla presenza della Marin non ci sono. Solito essere a Villa Soligo è Luca Zaia. "Per me si realizza un sogno", ha commentato il presidente del Veneto. E ancora: "Questo territorio richiama sempre più visitatori".

La zona è parecchio battuta tra i vip. Non è un caso che qui ha uno dei suoi vigneti Bruno Vespa e gira voce che anche Elton John acquisterà un terreno. Insomma, quanto basta per far pensare che la Marin non abbia scelto una meta a caso, decidendo di prendere giorni di meritato relax in uno dei posti più belli. D'altronde per la premier della Finlandia sono giorni tutt'altro che semplici.

