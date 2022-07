Giuseppe Conte ricoverato in ospedale, "cosa lo ha colpito": le indiscrezioni

19 luglio 2022 a

Giuseppe Conte in ospedale. Nella notte di domenica il leader del Movimento 5 Stelle era al Policlinico Gemelli di Roma sotto osservazione. Il motivo? Un'intossicazione alimentare. Nulla comunque di preoccupante. Come riportato dal Foglio, "Il presidente sta bene". Stando a fonti vicine, l'ex presidente del Consiglio è tornato a casa già nella mattinata di lunedì quando si è collegato, via Zoom, alle 14, con l'assemblea congiunta dei parlamentari del M5S.

Un lieve malessere su cui Dagospia ironizza scrivendo: "Gli è rimasto Crippa sullo stomaco". Il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Davide Crippa, non ha solo "licenziato" Rocco Casalino, storico portavoce di Conte. Crippa è tra i Cinque Stelle che fa il tifo per il governo: "Abbiamo detto che non era un voto sulla fiducia, tanto che alla Camera l'abbiamo votata, dopo aver presentato al presidente Draghi quei sacrosanti 9 punti. Cosa cambia oggi?", ha tuonato in assemblea.

E ancora: "Io ho difficoltà a non dare la fiducia e non andare a vedere gli impegni annunciati dal governo. Dall'opposizione la vita non la migliori, fai solo propaganda". La posizione del grillino è chiarissima: se Conte vuole strappare, lui non lo segue. E pare non essere solo. Stando a vari rumors, si vocifera che sarebbero 15 deputati e 3/4 senatori pronti a lasciare il Movimento se questo annunciasse un'uscita dall'esecutivo. Una pessima notizia per il leader che si è già visto scippare da Luigi Di Maio più di 70 parlamentari. Numero che ha portato i Cinque Stelle a perdere la definizione di "primo partito in Parlamento".

