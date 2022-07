Marta Fascina, il gesto mentre Berlusconi parla: spunta un video clamoroso

20 luglio 2022 a

Immagini dalla vigilia di questo infuocato mercoledì 20 luglio. Infuocato non solo per le temperature estreme che attanagliano l'Italia, ma soprattutto per la crisi di governo in atto. Oggi è il giorno in cui si deciderà il futuro di Mario Draghi: resterà premier oppure no? Al Senato, il premier si è speso in un discorso durissimo che ha lasciato tiepidi Lega e M5s, con i grillini che in gran parte sarebbero orientati a non votare la fiducia.

Ma si diceva: le immagini della vigilia. Come noto, ieri - martedì 19 luglio - il centrodestra si era riunito per decidere che linea tenere, cosa fare, come muoversi. Tutti da Silvio Berlusconi: Matteo Salvini, Antonio Tajani, Licia Ronzulli, Riccardo Molinari, Maurizio Lupi e molti altri.

E al vertice era presente anche Marta Fascina, deputata e fidanzata del Cavaliere. E sul profilo Instagram di Berlusconi, ecco che è stato pubblicato un video che mostrava diverse immagini del vertice, video accompagnato da una musica (insomma, i dialoghi tra leader non si sentono).

A corredo delle immagini, sul suo profilo personale, il leader di Forza Italia scrive: "Con gli amici di Lega, Udc e Noi con l’Italia ci siamo riuniti a Villa Grande, qui a Roma. Il centrodestra di governo sta valutando l’attuale momento politico, davvero preoccupante, dovuto agli inspiegabili comportamenti anche delle ultime ore di Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico". E nelle primissime battute del video fate attenzione a Marta Fascina: Berlusconi parla, a lei "scappa" una risata. Un piccolo mistero: cosa avrà detto il Cav?

