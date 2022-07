L'aria che tira, Gelmini contro Meloni. E La Russa perde il controllo: "Dove va lei?"

22 luglio 2022 a

a

a

"Se ci date i voti, avremo la maggioranza". Ignazio La Russa, in collegamento con Francesco Magnani a L'aria che tira Estate, si appella ai telespettatori e agli elettori per portare Fratelli d'Italia a Palazzo Chigi, prima di regalare un velenosissimo pensiero a Mariastella Gelmini. La ministra per gli Affari regionali ha lasciato polemicamente Forza Italia e il centrodestra, accusando il suo ex partito di aver tradito se stesso voltando le spalle al premier Mario Draghi.

"Frattura, ora...". Slavina in Forza Italia, la frase della Carfagna che gela Berlusconi

Magnani legge a La Russa l'ultima dichiarazione della Gelmini: "Ho stima della Meloni, ma mi preoccupano i sui programmi". E La Russa, ovviamente, si sente pizzicato sul piano personale. "Pensi come mi preoccupa il fatto che chi sta al governo, appena il governo cade, non sa rinunciare al proprio sentimento di governo e vuole rimanerci. In Forza Italia è già capitato in passato, con il mio amico Angelino Alfano". Il riferimento del colonnello meloniano è alla crisi del 2013, quando Alfano (all'epoca delfino di Berlusconi) uscì per fondare il suo partito Nuovo centro destra per rimanere nel governo di Enrico Letta.



"Dove va la Gelmini?". Guarda il video di La Russa a L'aria che tira Estate



"C'è questa tendenza, in Forza Italia - prosegue La Russa, caustico come suo solito -, a non sapere uscire dal governo una volta che ci sono entrati. Io spero che Mara Carfagna non segua quest'onda. Alla Gelmini, quando vuole, spiegherò il programma di Fratelli d'Italia. Dove va la Gelmini? Dove va? Boh...". E chi ha orecchie per intendere, intenderà.