Guido Crosetto contro "Repubblica": "Da oggi anche la lettera 'M' è fascista"

Guido Crosetto un fiume in piena. Il fondatore di Fratelli d'Italia se la prende con Repubblica. Il motivo? L'ultima sparata con cui se la prende con la lettera "m". "Parte oggi la battaglia contro la M Karl *arx Giorgia *eloni *aurizio *olinari *ichelle Oba*a E**anuel *acron Se poi passiamo al calcio spiace per il *ilan E per gli estimatori del mitico Diego Ar*ando *aradona", dice quasi ironizzando Crosetto su Twitter. Qui l'imprenditore spiega agli utenti quanto accaduto: "Da oggi M è fascista. Vallo a spiegare a Mattarella, Molinari (il direttore) Mia Mamma, Macron, Monti, Mastella".

Proprio così, la cosa ha dell'assurdo eppure è tutto vero. L'articolo, dal titolo, "Giorgia Meloni, il passato che non passa: l'ombra nera mai fugata" e firmato da Paolo Berizzi, è un vero e proprio delirio." Ancora Milano - si legge -. 29 aprile 2022. Alla convention di FdI Meloni improvvisa una gag per deridere le accuse di fascismo. Poi snocciola le sue priorità: «Mamma, merito, mare e marchio». E' il fattore "M". "M" come Meloni. "M" come Mussolini. Parla "Giorgia". E parlano anche i fatti".

Insomma, ora che le elezioni si avvicinano si muove la macchina del fango contro la leader di Fratelli d'Italia. Con ogni probabilità, visti i sondaggi che la vedono in testa, la sinistra teme di andare a casa. D'altronde non è abituata a governare solo se richiesto dai cittadini. In ogni caso Berizzi non è nuovo a simili uscite. Qualche tempo fa il giornalista derise il nubifragio di Verona, scatenando l'ira della Meloni: "Vuoi vedere che Berizzi è un genio e non un esaltato odiatore? Il suo schema potrebbe essere il seguente: insulti un’intera città colpita da una calamità, qualcuno ti manda due improperi, piagnucoli che dei cattivoni ce l’hanno con te e ti tieni la scorta perché sei in pericolo. Un genio vero".