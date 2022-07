Crisi di governo, la diretta. Mario Draghi stravolto in aula: le lacrime, poi il Quirinale

21 luglio 2022 a

Cala il sipario sul governo di Mario Draghi: decisiva la non-fiducia di mercoledì sera: 192 presenti, votanti 133, favorevoli 95 e contrari 38. Il voto era sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, obiettivo accogliere in toto le parole del premier al Senato. Oggi Draghi è atteso alla Camera, dunque dovrebbe salire al Quirinale dopo aver annunciato all'aula le irrevocabili dimissioni. Per Sergio Mattarella, ora, l'unica opzione sul tavolo sono le elezioni. Qui la diretta della giornata politica.

Ore 09.09 Fico sospende la seduta

Roberto Fico sospende la seduta fino alle 12, quando si concluderà il colloquio tra Draghi e Sergio Mattarella.

Ore 09.07 Siparietto Fico-Draghi

"Presidente, quanto tempo crede le servirà?": così Fico a Draghi quando quest'ultimo ha chiesto la sospensione per riferire a Mattarella. Il premier ha risposto: fino alle 12

Ore 09.05 Draghi: il cuore dei banchieri centrali...

"A volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato". Così Mario Draghi, con una frase che resterà scolpita nella storia di questa crisi. "Alla luce del voto al Senato chiedo di sospendere la seduta perchè mi sto recando dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni". Si conclude così l'intervento-flash del premier.

Ore 09.03 Il volto di Draghi dice tutto...

Quello che si presenta in aula è un Draghi quasi mai visto: il volto stanco, quasi stravolto. E poi le lacrime.

Ore 09.00 Standing ovation per Draghi

Mario Draghi entra in aula alla Camera e viene accolto da un lunghissimo applauso, quasi da tutti i banchi. Gli applausi più convinti dai banchi del governo

Ore 8.29 Milano, Borsa verso un avvio in calo

Piazza Affari si avvia verso una seduta complicata. In pre-apertura nel listino principale si muove in negativo facendo registrare un netto calo. Sotto pressione le banche, in attesa dell'avvio dello spread tra Btp e Bund. Il tutto in un contesto in cui i futures sugli altri indici europei, al contrario, mostravano segni positivi.

Ore 08.12 Nardella la spara: Pd al 30%

"Il Pd deve puntare al 30% e aggregando forze civiche può prendere tutti i voti degli italiani delusi e traditi da Lega, FI e 5 Stelle. Possiamo farlo se programmi e candidature partono dal basso". Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un'intervista a la Repubblica, dopo un'accelerazione della crisi di governo ieri al Senato con M5s, Lega e Forza Italia che non votano la fiducia a Mario Draghi. "Il Pd può raccogliere ora la grande forza venuta fuori in queste ore a sostegno di Draghi. I sindaci, le imprese, l'associazionismo. Andiamo ad ascoltare le imprese del Nord tradite da Salvini e Berlusconi, che già perde pezzi autorevoli come Gelmini", aggiunge.

Ore 08.00 La Gelmini cannoneggia

"Non riconosco più il mio partito, si è appiattito sulla Lega". "Non potevo restare un minuto in più in un partito che non riconosco". Così la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini sul Corriere della sera racconta perché ha lasciato Forza Italia subito dopo il voto di ieri a Palazzo Madama. "Quello che è successo ieri è gravissimo - afferma Gelmini - La crisi si era aperta a causa delle convulsioni del M5s: non era facile riuscire a prendersi la responsabilità di portare il Paese al voto in mezzo a una crisi senza precedenti. La FI che ho conosciuto in questi venticinque anni di militanza e di impegno politico, sarebbe stata dalla parte di Mario Draghi, che ha fatto un ottimo lavoro, è un convinto europeista, e che certo non è di sinistra". "Lega e FI il governo lo hanno sempre sopportato e non supportato", dice la ministra.

Ore 07.54 Crosetto: coalizione sbrindellata

La coalizione ormai era "sbrindellata".Così Guido Crosetto, imprenditore e cofondatore di Fratelli d'Italia, sul Corriere della sera. "Alla fine FdI, dall'opposizione - dice - è stato il partito più corretto nei confronti delle istituzioni e quindi anche di Draghi". Sulla frase del premier 'me lo hanno chiesti gli italiani' - osserva poi Crosetto - "il presidente del Consiglio ha raddrizzato il tiro, confermando che si è reso conto che gli era scappato. Quella frase fa parte dell'inesperienza politica dell'uomo, di una persona che ha sempre fatto altro nella vita. Non è che pensassi che lui avesse aspirazioni di altro genere". "In questa vicenda c'è un paradosso - rileva - chi ha più osteggiato la sua candidatura al Quirinale oggi gli dice che è indispensabile la sua presenza a Palazzo Chigi per altri cinque mesi.Un controsenso, no?". "Siamo chiari e sinceri: tutti hanno rotto le scatole a Draghi - dice Crosetto - il M5a su superbonus e reddito di cittadinanza, la Lega sul ddl concorrenza, il Pd su ius scholae e cannabis.Man mano che andava avanti si è reso conto che sarebbe stato impossibile scrivere una legge di bilancio con una coalizione di governo completamente sbrindellata"