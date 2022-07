Maria Giovanna Maglie umilia Enrico Letta: "Veramente disperato"

24 luglio 2022 a

Maria Giovanna Maglie deride Enrico Letta. Il segretario del Partito democratico è stato ospite nella puntata di domenica 24 luglio di Mezz'ora in più, programma di Lucia Annunziata in onda su Rai 3. Qui Letta è tornato a parlare della crisi di governo e delle dimissioni di Mario Draghi. "Non ho dubbi che mercoledì sera all'ambasciata russa si sia brindato a vodka e caviale e che Putin ha avuto la più grande soddisfazione dopo la caduta di Boris Johnson a Londra".

E ancora. "Non c'è alcun dubbio che nello scacchiere, nell'equilibrio internazionale sia cambiato molto. È un evento che è non solo italiano ma europeo, pesante". Quanto basta a scatenare la giornalista che cinguetta al vetriolo: "'All'ambasciata russa hanno brindato a vodka e caviale'. Enrico Letta deve essere veramente disperato se continua a ricorrere ad argomenti così miserevoli e miserabili".

Solo qualche giorno fa, per la stessa frase la Maglie aveva attaccato Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri aveva infatti detto: "A me piange il cuore nel vedere che a Mosca Dmitry Medvedev brindava perché era stata servita la testa di Mario Draghi a Vladimir Putin su un piatto d'argento. Le autocrazie brindano e le democrazie sono più deboli. Anche l'Europa è più debole senza questo Governo". Immediata la replica della giornalista: "Non è uno scherzo, il capo della diplomazia italiana parla così".