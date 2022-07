Vauro, vignetta vergognosa contro la Meloni: "Prima avevo paura dell'atomica, ma ora..."

26 luglio 2022 a

Con l'inizio della campagna elettorale, non poteva mancare la propaganda condotta da Vauro Senesi. Il vignettista se la prende con Giorgia Meloni, da mesi favorita nei sondaggi nonché prima in lizza per Palazzo Chigi. E così Vauro, nella giornata di martedì 26 luglio, pubblica sulle colonne del Fatto Quotidiano una vignetta a dir poco imbarazzante. Qui si vede un uomo. Il titolo? "Paure". Il signore prima dice: "Fino a ieri avevo paura solo della escalation nucleare, ora anche di quella della Meloni".

Un paragone vergognoso, visto che mette sullo stesso piano la minaccia nucleare di Vladimir Putin e il successo di Fratelli d'Italia. Ma Vauro non è nuovo a tutto questo, tanto che tempo addietro la Meloni ammise di volerlo querelare e poi lo attaccò: "Vauro rappresenta perfettamente la furia ideologica della sinistra, per lui chi denuncia le molestie e le violenze sessuali subite da 500 donne tedesche la notte di Capodanno è un becero razzista".





Guarda la vignetta di Vauro su Meloni ed escalation nucleare



E ancora: "Un bravo progressista capisce e tace su questi fatti. E infatti non abbiano sentito una parola di condanna da parte delle politiche e delle intellettuali di sinistra". Più volte infatti il disegnatore se ne uscì così contro la numero uno di FdI, spesso nel mirino: "Nessuna solidarietà a leader di un partito razzista".