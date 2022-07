Meteo, Mario Giuliacci: "Grandine e nubifragi", dove e quando colpisce la bomba d'acqua

28 luglio 2022 a

"Situazione movimentata". Le descrive così Mario Giuliacci le previsioni meteo per giovedì 28 luglio e venerdì 29. La perturbazione atlantica, infatti, con la sua coda arriverà sulla nostra Penisola. Il risultato? "Atmosfera piuttosto instabile". Stando al meteorologo "saranno giornate divise fra caldo intenso e forti temporali". Più nel dettaglio nella giornata di giovedì acquazzoni e temporali si concentreranno principalmente su Alpi e zone appenniniche, ma pur sempre verso sera. Gli effetti saranno sentiti al Nord Italia, dove fresche e instabili correnti atlantiche irromperanno con maggior decisione, mentre il temporale scivolerà sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Non è dunque esclusa la pioggia anche a Milano e Torino.

"La giornata più movimentata - spiega Giuliacci - sarà però quella di domani, venerdì 29, quando si formeranno numerosi temporali su tutto il Nord, inizialmente soprattutto al Nordovest poi con maggior decisione anche al Nordest". Non sarà immune nemmeno il Centro Italia, dove piogge isolate e di breve durata si riverseranno su Toscana e il versante adriatico dell'Appennino Centrale. Instabilità anche sabato 30, con improvvisi rovesci e temporali su Venezie e regioni centrali adriatiche.

"Oramai - conclude il colonnello - non è una novità: i lunghi periodi di caldo e tempo asciutto, quando si prendono una pausa, lasciano inevitabilmente spazio a fenomeni meteo spesso violenti, in cui protagonisti diventano grandine, nubifragi e forti raffiche di vento". E non faranno eccezione i prossimi giorni. A pagarne il caro prezzo soprattutto Lombardia, Basso Piemonte, Veneto, Levante Ligure e Friuli.