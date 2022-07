Berlusconi e Marta Fascina? Subito dopo il vertice... il gesto: chi ci è rimasto di sasso

28 luglio 2022 a

Riavvolgere il nastro fino alla serata di ieri, mercoledì 27 luglio. Riavvolgere il nastro fino al vertice del centrodestra, dove pur tra qualche tensione - di cui hanno dato conto i retroscena di stampa - si è trovato l'accordo: sulla spartizione dei collegi uninominali e, soprattutto, sulle modalità con cui verrà espresso il premier. Si mantiene il principio-cardine dell'alleanza: il nome del premier verrà espresso dal leader del partito che il 25 settembre prenderà più voti. Insomma, per Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni un'occasione d'oro.

Al vertice ovviamente erano presenti Matteo Salvini, con Roberto Calderoli, così come Silvio Berlusconi, con Marta Fascina (oltre ad Antonio Tajani e Licia Ronzulli). Il Cavaliere era tornato alla Camera per la prima volta da 18 mesi a questa parte: l'ultima apparizione alle consultazioni per la formazione del governo di Mario Draghi.

E il leader di Forza Italia si è congedato attorno alle 21, l'ora in cui ha lasciato Montecitorio mano nella mano con Marta Fascina. Ma senza rilasciare alcun commento, tanto che - assicurano i presenti - i cronisti erano molto delusi. A bocca asciutta. Berlusconi si è poi fatto sentire oggi, con una serie di interviste ai quotidiani. Il Cav, comunque, ha assicurato: "Ora Forza Italia è al 10%, ma io andrò in televisione e saliremo al 20%", ha promesso lanciando la campagna elettorale. Una campagna elettorale in cui Marta Fascina, e già lo stiamo vedendo, sarà sempre al suo fianco.