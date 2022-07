In Onda, Rampini asfalta Concita De Gregorio: "Ambientalisti radical-chic". E lei sprofonda

29 luglio 2022 a

Sono tornati in piazza i cosiddetti "gretini", il movimento Fridays for Future, in particolare a Torino. E così il tema-ambiente torna in cima all'agenda. Se ne parla anche a In Onda, il programma condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio su La7, dove ospite in collegamento c'è uno scatenato Federico Rampini, che punta il dito contro il movimento ecologista "radical-chic" facendo sobbalzare sulla sedia Concita, la quale con tutta probabilità si sente chiamata in causa da quella definizione, radical-chic.

Procediamo con ordine, partendo dalle parole di Rampini: "Parliamo di giustizia sociale. Lo Sri Lanka, uno dei paesi più poveri del mondo, in questo momento è letteralmente alla fame, ci sono state rivolte di massa, non hanno da mangiare. Perché qualche anno fa i loro governanti ebbero la buona idea di seguire i consigli di ambientalisti occidentali radical-chic che consigliarono di convertire l'agricoltura a metodi agrobiologici - ricorda la firma del Corriere della Sera -. Sono crollati i raccolti e non c'è più da mangiare in Sri Lanka. Questo il movimento ecologista radical-chic ce l'ha sulla coscienza, ma non ne parla, non fa i conti con i propri errori, con le proprie visioni dissennate ispirate da una ideologia apocalittica e da slogan che non hanno nulla a che vedere con la realtà", picchia durissimo.

Ed ecco che Concita, a questo punto, trasecola: "Io prendo le distanze soltanto dalla definizione di radical-chic, a prescindere". E Rampini: "L'agricoltura agrobiologica in Sri Lanka è molto radical-chic". Ma la De Gregorio non molla: "Io la trovo una formula ormai che ha superato la saturazione e il limite dell'accettabilità". "E allora diciamo snob? Radical-snob? Ambiental-snob? Come quando Greta attraversa l'Atlantico in barca a vela, il culmine dello snobismo", conclude uno scatenato e strepitoso Rampini.