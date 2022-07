Controcorrente, Maria Giovanna Maglie: "La Meloni ha saputo del buco nero"

30 luglio 2022 a

Giorgia Meloni ribadisce la sua posizione atlantista, è un messaggio agli Stati Uniti? Ne ha parlato Maria Giovanna Maglie a Controcorrente su Rete 4. Riferendosi alla leader di Fratelli d'Italia in particolare, la giornalista ha detto: "Lei è molto brillante e anche ben consigliata. Sapendo di quale possibile buco nero potrebbe essere accusata dai faziosi, ha elaborato una strategia forte da questo punto di vista".

Secondo la Maglie, però, si tratta di "una cosa della quale normalmente non ci dovrebbe essere bisogno, perché il pericolo del fascismo è una cosa grottesca anche solo se la si evoca in Italia nel 2022. Però tant'è...questi sono gli argomenti: 'oddio oddio è caduto il miglior governo del mondo', 'adesso arriva il fascismo', 'arrivano i russi'. Questi sono i tre temi dominanti".

In ogni caso, secondo l'ospite del talk di Rete 4, la presidente di FdI "ha fatto bene a prepararsi per tempo". Poi, riferendosi alla sua collocazione a livello internazionale, ha spiegato: "La sua posizione è sempre stata fortemente filoatlantica, anzi è acriticamente filoatlantica, anche in un momento nel quale a molti è venuto più di qualche dubbio su questa guerra". Con chiaro riferimento alla guerra ancora in corso in Ucraina.