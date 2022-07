Maria Giovanna Maglie al vetriolo contro Gelmini e Brunetta: "Perché hanno lasciato"

21 luglio 2022 a

a

a

Sono quasi tre le defezioni in Forza Italia. Dopo l'addio di Mariastella Gelmini e quella di Renato Brunetta, potrebbe arrivare quella di Mara Carfagna. Tutti e tre sono stati ministri del governo Draghi. Una casualità? Non per Maria Giovanna Maglie che cinguetta al vetriolo: "Per carità, se volete chiamarlo scisma, fate pure, ma la verità è che i tre ministri di Forza Italia da tempo solo fedeli di Draghi, sono rimasti senza poltrona e si sono inc***ati. Amen".

"Chi sono i ricoverati". Covid, bomba della Maglie: quello che pochissimi ammettono

Un tweet con cui la giornalista ancora una volta non le manda a dire. A non tornare, a suo dire, il fatto che i tre (la Carfagna ancora non ha lasciato ufficialmente), hanno detto addio a Silvio Berlusconi una volta caduto il governo. Se infatti la Gelmini e Brunetta non hanno nascosto il loro dissenso, anche la Carfagna non è stata da meno. "Per questioni di stile non esprimo giudizi su come Forza Italia ha gestito questa crisi, assumendo una decisione che non ho condiviso, che sono convinta vada contro l’interesse del Paese e di cui non ho mai avuto l’opportunità di discutere in una sede di partito", sono state le sue parole.

"La sintesi perfetta: cos'è Mario Draghi", la Maglie demolisce il premier con una frase

Parole che fanno pensare a una fuoriuscita a breve. In ogni caso gli addii in Forza Italia non sembrano toccare il leader azzurro che ha liquidato così la questione: "Riposino in pace. Stiamo parlando di esponenti senza seguito né futuro politico". Una vera e propria stoccata che farà senz'altro discutere.