Vladimir Putin, fuga da Mosca: indiscrezioni drammatiche sullo zar

30 luglio 2022 a

a

a

Vladimir Putin via da Mosca. È questo il piano in caso in cui la guerra in Ucraina dovesse concludersi con la sconfitta russa. Lo scenario è stato avanzato dal canale Telegram "General SVR", certo che i vertici del Cremlino non escludono che tutto possa finire nel peggiore dei modi per la Russia. E così si prepara il piano di evacuazione del presidente. Stando al Daily Mail a Mosca non si esclude neppure un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Vladimir Putin "fa sparire i cadaveri": la mossa diabolica del Cremlino

Ma non è tutto. Tra le ragioni per cui Putin punterebbe a lasciare il Paese, il malcontento: la guerra in Ucraina non sta andando come sperato e la Russia registra sempre più perdite. Quanto basta a scatenare la furia dei cittadini. Secondo il canale il leader russo sarebbe "consapevole della possibilità di un brusco cambio di umore nel Paese".

Cori sugli spalti per Vladimir Putin, calcio: l'Europa è sotto choc | Video

In ogni caso "General SVR" spiega che l'aereo dello zar in fuga non potrebbe sorvolare con facilità diversi paesi. Da qui l'aiutino da parte di Cina e Turchia. I due potrebbero aiutarlo a raggiungere la Siria. Concessioni comunque non scontate perché i rapporti con i leader dei due paesi non sono sempre chiari e, soprattutto, lineari. E non è un dettaglio da poco.