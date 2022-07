Sgarbi fa godere Meloni: "Giorno dopo giorno...", come si suicida la sinistra

31 luglio 2022 a

Fuoco incrociato e botte da orbi contro Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia. Già, la sinistra come sempre gioca al massacro contro l'avversario che, sondaggi alla mano, il 25 settembre sarà il più pericoloso. E insomma, la macchina del fango è partita in quarta.

Ma siamo sicuri che questa macchina del fango aiuti davvero la sinistra? Da più parti, infatti, è stata avanzata la teoria che questo tipo di attacchi possa anche favorire la Meloni. E poi c'è chi, come Matteo Renzi, ricorda come gli avversari non si battano demonizzandoli, ma con le idee.

E tra chi sembra accarezzare l'idea che, in fin dei conti, le accuse gratuite e deliranti possano aiutare, c'è Vittorio Sgarbi, il quale afferma: "Quanta cattiveria sulla Meloni. E quanti pregiudizi (...). Ma la risposta a questo impressionante fuoco di fila arriva dal popolo che la premia nei sondaggi, giorno dopo giorno". Parole rilanciate dalla Meloni stessa sui suoi profili social, con il commento "grazie Vittorio".