Vittorio Sgarbi, lo schiaffo: "Né Meloni, né Salvini né Berlusconi. Ecco per chi votare"

"Io voglio essere la sentinella del confine": Vittorio Sgarbi fa il suo ingresso in campagna elettorale, rivolgendosi direttamente agli utenti sui social. "Parlo agli elettori del centrodestra che sono il 50% degli elettori - ha detto in un video postato su Facebook -. Gli altri, quelli che non votano centrodestra, sono di meno. Ormai lo sanno tutti. Si può pensare che il centrodestra vinca. Il centrodestra, infatti, offre un menu ben preciso: Meloni, Salvini e Berlusconi. Questo menu piace a chi è abituato ai sapori forti (Meloni), a chi piace un ragazzo da spiaggia (Salvini) e a chi piace un signore che ha già dato tanto all'Italia (Berlusconi)".

Il critico d'arte, però, ha rivelato di non sentirsi rappresentato da nessuno dei tre leader. E non va meglio in altri schieramenti: "Gli elettori di centrodestra non vogliono oltrepassare il confine perché dall'altra parte ci sono i coccodrilli: Conte, Calenda e Renzi". Di qui la sua proposta: "Se voi elettori del centrodestra non volete votare Meloni, Salvini e Berlusconi ma, allo stesso tempo, non volete oltrepassare i confini votate me. Votare Sgarbi è come andare al mare, girare la sera. Io sono qui, a casa mia, a Parma. Io sono qui per dare un'alternativa a chi non vuole superare quel confine che è pericoloso perché ci sono i pescecani, i coccodrili. Io sono come voi".

Sgarbi, insomma, è certo. E invita anche i suoi seguaci a non girarci troppo intorno: "Se non potessi votare me avrei dei dubbi. Ma voterei me. Voi fermatevi di qua. Votate di qua. Voglio darvi una via d'uscita serena. Insomma voi vedete quello che c'è di là, ma votate di qua".